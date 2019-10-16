İzmir köfte tarifi | İzmir köfte nasıl yapılır?

Köfte ve patatesi yanyana sevenlerin en çok tercih ettiği köfte çeşidi olan İzmir köfte oldukça lezzetlidir. İzmir'e ait olan bu patatesli köfte tarifinin seveni çoktur. İzmir köfte evde de yapılabilir. Peki, İzmir köfte nasıl yapılır? İşte İzmir köfte tarifi

İzmir köftesi, Ege Bölgesi’nin bu güzide kentine özgü enfes bir lezzettir. Köfte, ülkemizde yöresine göre değişiklik gösteren bir yemektir. İzmir köftesi de bu güzel kentimizden çıkmış, şehrini aşmış ve ülkeye yayılmıştır. İzmir köfte tarifi ile sizler de evinizde yapacağınız bu nefis yemek ile sevdiklerinize lezzet şöleni hazırlayın. Köfte tek başına bir lezzet harikasıdır. Fakat ülkemizde her yöre kendine göre bir tarif ortaya çıkarmıştır. İzmir köftesi de bu tatlardan biridir. Fırında yapılan İzmir köftesi, yanındaki patates, biber ve domatesiyle mükemmel bir yemektir. Peki İzmir köftesi nasıl yapılır?

İzmir köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler

Köfte için

500 gram (yarım kilo) dana kıyma

Yarım demet (iki ya da üç tutam) maydanoz

1 yumurta

1 kuru soğan

1.5 su bardağı bayat ekmek içi (veya 3 kaşık galeta unu kullanabilirsiniz.)

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kekik

Tuz

Sosu için

3 tane orta boy domates

2 tatlı kaşığı domates salçası (1 kaşık biber 1 kaşık domates de kullanabilirsiniz.)

Diğer malzemeler

1 tane patates

3 tane çarliston biber

1 tane domates

Kızartmak için

Sıvıyağ

İzmir köftenin püf noktaları

Köfteleri ince uzun şekilde hazırlamanız önemlidir. Yuvarlak yaparsanız yemeğiniz İzmir köfte değil, fırında köfte patates olacaktır. İnce uzun olması İzmir köftenin özelliğidir.

Köfte ve patatesleri kızartacağınız yağın iyice kızmış olmasına dikkat edin. Aksi takdirde çok fazla yağ çeker.

Köfte ve patateslerinizi çok az kızartın. Çünkü tam kızarana kadar pişirirseniz bu sadece kızartma olacaktır, fırında pişirmeye gerek kalmaz.

Fırına sürdükten yarım saat sonra fırını açıp domatesli sosu yemeğin üzerine kaşıkla dökün. Hem köfteleriniz kurumaz hem de daha lezzetli olur.

Yapılışı

Ekmek içini ve soğanı rondodan geçirin. (Eğer rondonuz yoksa soğanı rendeleyip ekmeği ufalayabilirsiniz veya ekmek yerine galeta unu kullanabilirsiniz.)

Yumurtayı ve ince ince kıyılmış maydanozu, kıymayı da ekleyip iyice yoğurun. Daha sonra baharatları ekleyip bir daha yoğurun. İyice yoğurduktan sonra ince ve uzun bir şekil verip tepsiye sıralayın. Patateslerin kabuğunu soyduktan sonra elma dilim olacak şekilde kesin.

Daha sonra iyice kızmış sıvı yağda önce patatesleri sonra köfteleri kızartın. Kızartıp fazla yağını aldıktan sonra tepsiye bir köfte bir patates olacak şekilde sıralayın.

Daha sonra sos tencerenize bir kepçe kızartma yağından alın. Üzerine bir domates rendeleyin. Salçayı da ekleyip karışım homojen olana kadar karıştırın. İsterseniz içine sarımsak da atabilirsiniz. Kekik ve tuzu da ekledikten sonra ocağa alıp sosunuzu pişirin.

Daha sonra tepsideki köfte ve patateslerin üzerinde gezdirerek sosu tepsiye yayın. Fırına atmadan önce bir domatesi halka halka doğrayıp üzerine dizin. Biberlerin de içini temizledikten sonra aralarına dizin. Fırına sürmeden önce tepsinin kenarından 1 çay bardağı ılık suyu tepsiye dökün.

200 derece önceden ısıtılmış fırında İzmir köftenizi 1 saatte kontrollü şekilde pişirin.

Afiyet olsun.