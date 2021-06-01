İzmir Kemalpaşa TOKİ konut kura sonuçları! Kemalpaşa TOKİ kura çekilişi isim listesi
İzmir Kemalpaşa TOKİ kura sonuçları. TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında İzmir Kemalpaşa konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Kemalpaşa konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmir Kemalpaşa TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonucu sorgulama…
TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Kemalpaşa'da hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Kemalpaşa TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın
TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları
Seyhan Dalkılıç
Kamil Arpa
Meleke Kahraman
Mürsel Akyüz
Ayten Eliaçık
Yasin Keten
Şerafettin Turan
Hüsne Bilgin
Züleyha Ünal
Fuat Başeğmez
Pınar Çiçek
Nurşen Sağsöz
Ümmi Tatar
Ali Kara
Halime Bayrak
İsmail Uzun
Bilal Topalak
Yusuf Ayyıldız
İsmail Sağlamyürek
Hasan Burak
Leyla Özbayraktar