İzmir Kemalpaşa TOKİ konut kura sonuçları! Kemalpaşa TOKİ kura çekilişi isim listesi

TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Kemalpaşa'da hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Kemalpaşa TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları

Seyhan Dalkılıç

Kamil Arpa

Meleke Kahraman

Mürsel Akyüz

Ayten Eliaçık

Yasin Keten

Şerafettin Turan

Hüsne Bilgin

Züleyha Ünal

Fuat Başeğmez

Pınar Çiçek

Nurşen Sağsöz

Ümmi Tatar

Ali Kara

Halime Bayrak

İsmail Uzun

Bilal Topalak

Yusuf Ayyıldız

İsmail Sağlamyürek

Hasan Burak

Leyla Özbayraktar