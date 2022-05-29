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Ekonomi İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ekonomi

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 15:35:00 -
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Meslek Yüksekokulumuzun ilanda belirtilen programlarına, 09.11.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre  Öğretim  Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvurdukları   Programı   belirten   dilekçe,   (Başvuru   Dilekçesi   www.kavram.edu.tr
adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)
2- Başvurdukları   programı   gösteren   Öğretim   Görevlisi   Başvuru   Formu   (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)
3- YÖK formatında Özgeçmiş,
4- Nüfus Cüzdan ön yüz fotokopisi,
5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge)
6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri
7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.
8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri
9- ALES Belgesi
10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12- Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  (SGK)  alınan  Hizmet  Dökümü  (e-Devlet  üzerinden alınan barkodlu belge)
13- ALES  muafiyeti  için,  görev  yapılan  yükseköğretim  kurumlarından  alınacak  hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (e-Devlet üzerinden alınan belge)
14- Akademik Personel Adayı Açık Rıza ve Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (İlgili metinler www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)

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