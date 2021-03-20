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Ekonomi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel alacak
Ekonomi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel alacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, 4 Sözleşmeli Personel alımı için ilan açtı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 14:28:00 -
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre üniversiteye bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacak.

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