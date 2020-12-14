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Yerel İzmir-İstanbul Otoyolu’nda feci kaza: 3 ağır yaralı
Yerel

İzmir-İstanbul Otoyolu’nda feci kaza: 3 ağır yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobile bariyerler ok gibi saplandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:45:00 -
İzmir-İstanbul Otoyolu’nda feci kaza: 3 ağır yaralı

Kazada otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Hayri A. idaresindeki otomobil, Kırkağaç ilçesi gişeleri yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Hayri A. ile yanında yolcu olarak bulunan Enes E. ve Oğuz G. ağır yaralandı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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