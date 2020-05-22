İzmir İl Tarım’dan hobi bahçeleri açıklaması

İzmir’de hobi bahçelerine ilişkin açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, vatandaşların hobi bahçeleri yalanına inanmamaları ve mağdur olmamaları gerektiğini belirterek, "Bakanlığın kuruluş amacı ve yasalarla çelişen bu uygulama yasal değildir" dedi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, hobi bahçeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Son dönem yaşanan süreçte doğayla iç içe olmak isteyenlerin hobi bahçeleri yalanına inanmamaları ve mağdur olmamaları gerektiğini belirten Özen,

Özen, “Hobi bahçeleri adı altında tarım arazilerinin parçalara bölünerek üzerine konutlar yapılması, birçok ilimizde olduğu gibi İzmir’imizde de görülmektedir. Lütfen doğayla iç içe olmayı en çok özlediğimiz, istediğimiz bu zor günlerde hobi bahçeleri yalanına inanmayın ve bu tuzağa düşmeyin. Bakanlığın kuruluş amacı ve yasalarla çelişen bu uygulama yasal değildir" diye konuştu.

Para cezası uygulanıyor

6537 sayılı kanunun 8/A maddesini hatırlatarak mevzuata ilave olarak İzmir için 16 Mayıs 2019 tarihinde ‘hobi bahçeleri’ başlıklı bir valilik genelgesi yayınlandığını ifade eden Özen, "2019 yılında tespit edilen 94 hobi bahçesi parseline müdürlüğümüzce 8 milyon 932 bin 733 TL, 2020 yılında 14 parsele 549 bin 633 TL idari para cezası uygulanmış ve eski haline getirme yazıları belediyelere yazılmıştır. Hali hazırda tespit edilen parsellere idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilmektedir. Özellikle, verimli ovada yer alan, doğru tarım teknikleriyle yılda üç ürün alınabilen tarım arazilerimizin bölünüp üzerilerine konut amaçlı yapılar yapılması sadece bugün yaşayan bizler için değil, gelecek nesillerimizin gıda güvencesi açısından da tehdit teşkil etmektedir. Sosyal medya ve reklamlar üzerinden aldatıcı mesajlarla yapılan satışlara itibar edilmemesi ileride yasal ve maddi mağduriyet yaşanmaması açısından oldukça önemlidir. Temas kurduğumuz hobi bahçelerinden parsel hissesi alan kişilerin eğitimli, tarımı ve toprağı seven, çevre bilinci olan insanlar olması da konunun ayrı bir çıkmazıdır. Oluşabilmesi için binlerce yıl gereken verimli tarım topraklarının çevre, toprak, tarım hassasiyeti olan vatandaşlarımız tarafından yok edilmesi kabul edilemez" sözlerine yer verdi.

"İhbarda bulunun"

İzmir’de konu ile ilgili yerel belediye başkanlıkları ile tüm kurum ve kuruluşların, çevreye duyarlı vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini dile getiren Özen, şöyle devam etti: "Bu yasa dışı faaliyetin daha başındayken ve zarara yol açmadan önlenebilmesi için bölgesinde bu tür yapılanma gören herkesin derhal en yakın kaymakamlık ve güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasını rica ediyoruz. Böylece 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkında Kanun ve Valiliğimiz Genelgesi gereğince Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak gereken tüm yasal işlemlerin ivedilikle yapılabilmesi sağlanacaktır. Tüm ilgililer ve vatandaşlarımız bilmelidir ki; İzmir’de yasal olarak planlama işlemi sonuçlanmış hiçbir hobi bahçesi bulunmamaktadır."