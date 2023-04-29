İzmir İktisat Kongresi ‘Türkiye Yüzyılı’nı karşılamaya hazırlanıyor

17 Şubat 1923’te ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılarla İzmir İktisat Kongresi düzenlenmişti. Kongrede iktisadi bağımsızlık vurgusu yapılmıştı. Türkiye’nin ekonomi politikalarının altyapısını hazırlanmıştı.

Erdoğan'ın himayesinde

İzmir’de tarihi Banka-Han binasında toplanan İzmir İktisat Kongresi büyük yankı uyandırmıştı. Yeni ‘Türkiye Yüzyılı’nın yol haritasının belirlenmesi için kongre yeniden toplanıyor. Kongre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ev sahipliğinde 29- 30 Nisan’da gerçekleştirilecek. 100’üncü yıl dönümünde 17 Şubat 2023’te yapılması planlanan kongre, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti.

Bina yeniden inşa edildi

Birinci İzmir İktisat Kongresi’nin yapıldığı ‘Guiffray Hanı’ olarak bilinen Banka-Han binası 1979 yılında yıktırılarak otoparka dönüştürülmüştü. Bina, İzmir Valiliği tarafından satın alınarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Banka-Han, 100’üncü senesinde yeniden İzmir İktisat Kongresi’ne yeniden hizmet verecek. Bina, hem yabancı katılımcıları hem bürokratları hem akademisyenleri hem de Türkiye halkını ağırlayacak.

Hedef ilk 10'a girmek

İzmir İktisat Kongresi, 100’üncü yıl dönümünde ‘Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi’ ana temasıyla düzenlenecek. Kongrede Cumhuriyet’in ilk asrı ele alınacak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini tutturmak için atılacak adımlar belirlenecek. Ekonomiyle ilgili yol haritasının da oluşturulacağı kongrede Türkiye’nin ünlü iktisatçıları söz alacak. Yabancı iktisatçıları buluşturacak kongreye iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de konuşmalarıyla katkı sunacak. Etkinlikte ‘Türkiye Yüzyılında Türkiye Ekonomisi’, ‘Gelecek Dünyada Nasıl Bir Ekonomi Paradigması’, ‘Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi’, ‘Finans Dünyasının Gözüyle Türkiye Yüzyılı’, ‘Türkiye Yüzyılında Orta Gelir Tuzağından Çıkışın Yol Haritası’, ‘Gelecek Dünyada Kalkınma, Girişimcilik ve Yenilik Ekosistemi’ başlıklı panellere yer verilecek. Pazar günü yabancı akademisyenlerin iştirak edecekleri panelde dijitalleşen dünyada finansın geleceği ve fintech uygulamaları tartışılacak. Ardından Türkiye ekonomisinin gelişme perspektifi, alanında uzman akademisyenlerle ve bürokratlarla masaya yatırılacak. Ayrıca AFAD, akademisyenler, inşaat ve sigorta sektörü temsilcilerinin katılacakları ‘Türkiye Yüzyılında Doğal Afetlere Hazırlık Politikaları’, ‘Büyük Afetlerde Yeniden İnşa ve Ekonomi Politikaları’ oturumuna imza atılacak. ‘İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Bir Çevre Yolunda Türkiye’ panelinin yeşil ekonominin geleceğine ışık tutması amaçlanırken kadınların ve gençlerin iş dünyasındaki varlıklarının güçlendirilmesi amacıyla da ‘Türkiye Yüzyılında Girişimci Kadınlar’ ve ‘Türkiye Yüzyılında Girişimci Gençler’ panelleri yapılacak.

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