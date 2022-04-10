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Oruç İzmir iftara saat kaçta? 10 Nisan bugün İzmir’de akşam ezanı kaçta?
Oruç

İzmir iftara saat kaçta? 10 Nisan bugün İzmir’de akşam ezanı kaçta?

İzmir akşam ezanı kaçta okunuyor? 10 Nisan Pazar akşamı oruçlarını İzmir’de açacak olanlar iftarın ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. İzmir akşam ezanı kaçta okunuyor bugün? 2022 İzmir imsakiye:

Yeniakit Publisher
2022-04-10 11:45:00 -
İzmir iftara saat kaçta? 10 Nisan bugün İzmir’de akşam ezanı kaçta?

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Milyonlar ramazan ayı sebebiyle bulundukları illerde akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün İzmir’de iftar saat kaçta?  

İzmir iftara saat kaçta? 10 Nisan bugün İzmir’de akşam ezanı kaçta?

10 Nisan Pazar günü İzmir'de iftar 19.49'da yapılacak.

 

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