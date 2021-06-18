İzmir HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan baba: Saldırıdan önce binayı boşalttılar tek o kız kaldı! O kızı kurban ettiler
İzmir HDP İl Başkanlığı binasında yaşanan saldırıyla ilgili, evlat nöbeti tutan babadan çarpıcı ifadeler geldi. Baba Mehmet Laçin, saldırıdan önce daha önce olmadığı şekilde toplu halde binanın boşaltıldığını, içeride saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın bırakıldığını, Poyraz'ın kurban edildiğini söyledi.
İzmir HDP İl Başkanlığı binası önünde iki senedir evlat nöbeti tutan ve terör örgütü PKK'nın elindeki çocuğunu isteyen Mehmet Laçin, bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Bina önünde iki yıldır oturduğunu bildiren Laçin, "Saldırıdan önce binayı boşalttılar o kız kaldı sadece içeride. Daha öne hiç toplu şekilde çıktıklarını görmemiştim. Biri benim yanıma geldi pankartı gösterdi gitti. O kızı kurban ettiler yani" dedi.