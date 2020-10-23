İzmir hava durumu! Meteoroloji İzmir’de hava nasıl olacak?
İzmir’de yağış var mı? Son dakika İzmir hava durumu. İzmir’de bugün ve hafta sonu hava durumu nasıl olacağı merak edilmete. Son günlerde havalarda hissedilir derecede soğumaya başladı. Özellikle e son günlerde yurdun bazı bölgelerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışları sonrası vatandaşlar, İzmir’de hava nasıl olacak, İzmir’de yağış var mı? İzmir’de sıcaklık kaç derece olacak? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki İzmir’de hava sıcaklığı bugün kaç derece? İzmir’de hava güneşli mi? İşte Meteoroloji İzmir’de hava durumu.
İzmir hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde meydana gelebilecek hava durumuna ilişkin tahmini raporunu açıkladı. Meteoroloji hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Meteoroloji’nin son yapılan açıklamasına göre 21 Ekim Çarşamba günü İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji’nin hava durumu verilerine göre hava sıcaklığı, dolu ve yağış ile nem oranına ilişkin bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir’de bugün hava açık olurken sıcaklık derecesi anlık 21.9 olarak görülmekte.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir hava durumu 5 günlük
23 Ekim Cuma İzmir’de hava açık sıcaklık 16 derece, nem oranı % 91 (en yüksek)
24 Ekim Cumartesi İzmir’de hava açık sıcaklık 17 derece, nem oranı % 92 (en yüksek)
25 Ekim Pazar İzmir’de hava açık sıcaklık 19 derece, nem oranı % 83 (en yüksek)
26 Ekim Pazartesi İzmir’de hava yağışlı 18 derece, nem oranı %9455 (en yüksek)
27 Ekim Salı İzmir’de hava açık sıcaklık 18 derece, nem oranı 96 51 (en yüksek)
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