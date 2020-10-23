İzmir hava durumu! Meteoroloji İzmir’de hava nasıl olacak?

İzmir’de yağış var mı? Son dakika İzmir hava durumu. İzmir’de bugün ve hafta sonu hava durumu nasıl olacağı merak edilmete. Son günlerde havalarda hissedilir derecede soğumaya başladı. Özellikle e son günlerde yurdun bazı bölgelerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışları sonrası vatandaşlar, İzmir’de hava nasıl olacak, İzmir’de yağış var mı? İzmir’de sıcaklık kaç derece olacak? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki İzmir’de hava sıcaklığı bugün kaç derece? İzmir’de hava güneşli mi? İşte Meteoroloji İzmir’de hava durumu.