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Gündem

İzmir halkından Büyükşehir Belediyesine tepki!

Toplu taşıma araçlarında kullanılan 90 dakika süreyle ücretsiz aktarma uygulamasında değişikliğe gidilmesine İzmir halkı tepki gösterdi. Sosyal medyada #90dakikamadokunma gündem oldu...

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:34:00 - 2020-08-13 14:42:39
İzmir halkından Büyükşehir Belediyesine tepki!

İzmir'de 12 yılıdır uygulamada olan 90 dakika uygulamasının kaldırılması, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde önergeyle gündeme geldi. Onaya sunulan önergeye göre; tam tarifede ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim, 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50’şer kuruş ödenmesi öngörülürken 65 yaş üzeri, öğretmen ve öğrenci tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacak.

İzmir halkı ise 90 dakika uygulamasının kaldırılmasını protesto etti. Sosyal medya üzerinde "#90dakikamadokunma" etiketi ile yapılan paylaşımlarda bu durumu dile getiriliyor.

Doksan dakika uygulamasının kaldırılması ile birlikte 2 araç ile işine giden çalışanlar 7,42 TL öderken eğer 3 araç değiştirerek işine gidiyorsa 7,92 TL ödemek zorunda kalacak.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları...

 

 

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