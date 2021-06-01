İzmir Gaziemir Belediyesi işyerlerini kiraya veriyor
Tasarrufu Gaziemir Belediyesi’ne ait bulunan Menderes Mahallesi Menderes Caddesi No:61/B Sarnıç-Gaziemir/İZMİR adresindeki İş yeri içerisinde kiracı var iken ihaleye çıkarılacak olup kiralanan taşınmazın kira süresi kiracıya teslim tarihinden itibaren geçerli olacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale Gaziemir Önder Caddesi No:41 Kat:3 Gaziemir/İZMİR adresindeki belediyemiz hizmet binasında bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafından 10/06/2021 Perşembe günü saat: 10;15 de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacak.
İhaleye konu tesisler 3 yıl (36 ay) süreli kiralama işine ait 1 yıllık muhammen kira bedeli 15.000,00 TL + K.D.V olup geçici teminatı ise muhammen kira bedelinin % 3’ü olan 450,00 TL’dir.
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