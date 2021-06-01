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Ekonomi İzmir Gaziemir Belediyesi işyerlerini kiraya veriyor
Ekonomi

İzmir Gaziemir Belediyesi işyerlerini kiraya veriyor

Tasarrufu Gaziemir Belediyesi’ne ait bulunan Menderes Mahallesi Menderes Caddesi No:61/B Sarnıç-Gaziemir/İZMİR adresindeki İş yeri içerisinde kiracı var iken ihaleye çıkarılacak olup kiralanan taşınmazın kira süresi kiracıya teslim tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 14:01:00 -
İzmir Gaziemir Belediyesi işyerlerini kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale Gaziemir Önder Caddesi No:41 Kat:3 Gaziemir/İZMİR adresindeki belediyemiz hizmet binasında bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafından 10/06/2021 Perşembe günü saat: 10;15 de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacak.

İhaleye konu tesisler 3 yıl (36 ay) süreli kiralama işine ait 1 yıllık muhammen kira bedeli 15.000,00 TL + K.D.V olup geçici teminatı ise muhammen kira bedelinin % 3’ü olan 450,00 TL’dir.

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