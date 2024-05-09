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Yerel İzmir emniyetinde FETÖ operasyonu! Mahrem yapılanmaya darbe
Yerel

İzmir emniyetinde FETÖ operasyonu! Mahrem yapılanmaya darbe

Yeniakit Publisher
2024-05-09 11:55:12 - 2024-05-09 11:55:12
İzmir emniyetinde FETÖ operasyonu! Mahrem yapılanmaya darbe

İzmir emniyetinde gerçekleştirilen FETÖ'nün mahrem yapılanma operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İzmir ve Ankara’da, aralarında başkomiser, komiser ve polis memurlarının da olduğu 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; ismi geçen, ‘emniyet mahrem’ yapılanması içerisinde bulunan ve gizli tanık 'garson’dan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, emniyet mahrem sorumlularıyla irtibatı bulunan ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen, tamamı emniyet mensubu (1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru) 8 şüpheliye yönelik, İzmir merkez ve Dikili ilçesi ile Ankara’da 8 adrese bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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