İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi tıbbi sarf malzeme satın alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi'nin verdiği ilanda 6 aylık hemşirelik, ameliyathane, radyoloji sarf malzemesi alacağı belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 6 aylık hemşirelik, ameliyathane, radyoloji sarf malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
23.02.2021 - 11:00'da yapılacak ihalenin teslim adresinin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbı Sarf Deposu olduğu belirtildi.
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