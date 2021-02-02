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Ekonomi İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi tıbbi sarf malzeme satın alacak
Ekonomi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi tıbbi sarf malzeme satın alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin verdiği ilanda 6 aylık hemşirelik, ameliyathane, radyoloji sarf malzemesi alacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 13:28:00 -
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi tıbbi sarf malzeme satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 6 aylık hemşirelik, ameliyathane, radyoloji sarf malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

23.02.2021 - 11:00'da yapılacak ihalenin teslim adresinin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbı Sarf Deposu olduğu belirtildi.

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