İzmir, ‘dijital göçebeleri’ gözüne kestirdi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclisinde konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yeni ülkeleri ve kültürleri keşfederken çalışma imkanı yakalayan ‘dijital göçebeleri’ İzmir’e çekmek için tanıtım atağında bulunacaklarını belirtti.

İzmir Ticaret Odası, Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, İZTO Meclis Başkan Yardımcısı Yavuz Ateşalp idaresinde gerçekleşti. Meclis toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ‘dijital göçebe’ kavramı üzerinden İzmir ile ilgili hedefleri de sıraladı. Yeni ülkeleri ve kültürleri keşfederken çalışma imkanı yakalayan dijital göçebelerin güzergahlarına İzmir’in de eklenmesi için çalışmalar yapmayı hedeflediklerini ifade eden Özgener, İzmir’in inovasyon ve girişimcilik açısından güçlü yönleri, sahip olduğu avantajlar, hizmet sağlayan kurumlar ve sağlanan hizmetlerle ilgili bilgi alınmasını sağlayacak bir tanıtım atağı hedeflendiğini söyledi.

Tanıtım atağı hedefleniyor

İZTO olarak Temmuz ayında Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirdiklerini, girişimcilik ve inovasyon ile ilgili bir başka çalışmalarının da ‘dijital göçebeler’ olduğunu ifade eden Özgener, “Tam zamanlı, yarı zamanlı, ‘freelance’ yani serbest çalışma, mobil çalışma, home office yani evden çalışma, remote yani uzaktan çalışma gibi kavramlar ile birlikte çalışma türlerine bir yenisi daha eklendi; ‘digital nomad’ yani ‘dijital göçebe’. Söz konusu çalışma tarzı ile yeni ülkeleri ve kültürleri keşfederken çalışma imkanı yakalamak; huzurlu ve sakin alanlarda odaklanarak çalışmak mümkün olabiliyor. Dijital göçebelerin en çok ziyaret ettiği ülkeler ve kentler genelde egzotik mekanlar. Endonezya, Tayland, Hindistan, Meksika hemen dikkat çekiyor. İzmir’in inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümü vizyonumuz kapsamında dijital göçebelerin seyahat güzergahlarına İzmir’in eklenmesinin sağlanması, dolayısıyla İzmir’e geldiklerinde uygun ortamların kendilerine sunulması hususunda çalışmalar yapılması önem taşıyor. Kente yabancı girişimcileri ve dijital göçebeleri çekmek amacıyla yabancı girişimcilere özel avantajlar sağlayan bir program geliştirilmesine yönelik lobi çalışmaları yapılması hedefleniyor. Bu özel avantajların başında girişimci vizesi, oturum ve çalışma izni alınmasındaki kolaylıklar ve barınma imkanları geliyor. İzmir’in inovasyon ve girişimcilik açısından güçlü yönleri, sahip olduğu avantajlar, hizmet sağlayan kurumlar ve sağlanan hizmetlerle ilgili bilgi almasını sağlayacak bir tanıtım atağı hedefleniyor” dedi.

Girişimcilik kasabaları

İzmir için ortaya konulan inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşüm vizyonunun, dünyadaki girişimcilik ekosistemi paydaşlarına aktarılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Özgener, şöyle konuştu: “İzmir’in turizmini artırmaya yönelik faaliyetleri kapsamında, ‘inovasyon turizmi’ stratejisinin ortaya konması da çok kritik. Yerel yönetimler ile işbirliği halinde, belirlenecek özel alanlarda girişimcilik kasabalarının oluşturulması hedefleniyor. Dünyada dijital göçebelerin uçak biletinden barınacağı yere, çalışacağı ortama kadar tüm ayarlamaları yaparak seyahatlerini organize eden tur şirketleri mevcut. Bu tür şirketlerin rotalarına İzmir’in de eklenmesini sağlayıcı faaliyetler yapılması da dijital göçebelik planlarımız arasında.”

Model Fabrika geliyor

Özgener, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında İzmir’de kurulması programa alınan ‘KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ (Model Fabrika) konusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İZTO, EBSO ve İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında işbirliği yapılmasına karar verildiğini sözlerine ekledi. Model Fabrika’nın, kamu-üniversite-özel sektör ortaklığında verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda işletmelere rehberlik yapma hedefi ile kurulması planlanıyor. Model Fabrika’nın, yerli firmalardan temin edilen tezgahlar ve robot sistemleriyle, Türkiye’nin milli teknoloji ve güçlü sanayi atılımına katkı sağlayacağını söyleyen Özgener, “AB Bölgesel Güven Fonu’ndan İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi projesinde kullanılmak üzere 9 milyon 900 bin TL bütçe tahsis edildi. Bütçe kapsamında ödenecek masraf kalemleri; Model Fabrika’nın kurulumu için gerekli olan tüm teknik destek, makine ve ekipman, bina tadilat maliyetleri, ‘Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin içinde yer alacak sınıf ve ofislerin donatımına ilişkin maliyetler, merkezde görevlendirilecek personelin maaşları, teknik gezi masraflarıdır” bilgisini verdi.

S-400 ve faiz indirimi değerlendirmesi

Dünya, Türkiye ve İzmir ekonomisinin Temmuz ayında da olağanüstü gelişmelere sahne olduğunu, Türkiye ekonomisinin jeopolitik olaylardan etkilenmeyi sürdürdüğünü belirten Özgener, ekonomi gündemine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “S-400’lerin Türkiye’ye teslimatının başlamasının ardından ABD ve NATO’nun buna vereceği tepkiler, piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Yapılan açıklamalar Türkiye’ye sert bir yaptırım uygulanmayacağına olan inancı perçinledi. Bu gelişme doların genel olarak zayıflamasıyla dolar/TL’de düşüşe yol açtı. Hepinizin bildiği gibi yüksek faiz, iş dünyasının yatırım iştahının ve üretkenliğinin azalmasına neden oluyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın önündeki en büyük engel olan yüksek faiz, firmalarımızın uluslararası rakipleriyle eşit şartlarda yarışmasını zorlaştırıyor. Bu durumdan kurtulmak için Merkez Bankası geçtiğimiz hafta içinde bir hamle yaptı ve 4,25 puanlık faiz indirimine gitti. Merkez Bankası politika faizi yüzde 24’ten yüzde 19.75’e geriledi ve Merkez Bankası 1 haftalık repo oranlarında 4,5 yıl sonra faiz indirdi. Merkez Bankasının yaptığı faiz indiriminden hemen sonra, bankaların da kredi faizlerini indirmelerini beklediğimizi ifade etmiştim.”

“İzmir, enerji pastasından daha çok pay alabilir”

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’un, Türkiye’nin son 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerjideki kurulu güç artışında Avrupa’da üçüncü sırada olması ile ilgili açıklamasını hatırlatan Özgener, İzmir’in rüzgar, güneş, jeotermal, dalga ve benzeri temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarında ciddi potansiyeli bulunduğunu, kentin yenilenebilir enerji pastasından daha çok pay alabileceğini belirtti.

Özgener ayrıca, turizmde işlerin iyi gittiğini belirterek Kurban Bayramı tatili süresinin uzatılmaması temennisinde bulundu.