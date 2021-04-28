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Gündem İzmir depremine soruşturma! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İzmir depremine soruşturma! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından hazırlanan bilirkişi raporu sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 10:12:00 -
İzmir depremine soruşturma! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan 8 binada toplam 115 kişi yaşamını yitirmesi ve 72 kişinin yaralanmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı derhal resen soruşturmaya başlamıştı.

İlgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgeleri temin eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden bilirkişi olarak görevlendirilen toplam 7 akademisyenden, yıkılan her yapıya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ortak nihai raporlar hazırlanmasını istedi.

Nihai raporların tamamlanmak üzere olduğu ifade edilirken, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezinden de gerekli jeofizik ölçümlerin yapılması istenerek, yapılan ölçümler sonrasında düzenlenen rapor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Gelen sonuçlar bilirkişi heyetine gönderilerek, hazırlanacak olan raporda bu verilerin değerlendirilmesi de istendi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 7 şüpheli tutuklanırken, 3 zanlı hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ön raporlarda tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan toplam 22 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Aynı raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisinin de 4483 sayılı “Memurun görevi nedeniyle suç işlemesi” suçundan işlem yapılmak üzere dosyaları ayrıldı.

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