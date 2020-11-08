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Yerel İzmir depreminden sonra kavuştu! 8 gün sonra kurtarıldı
Yerel

İzmir depreminden sonra kavuştu! 8 gün sonra kurtarıldı

İzmir'de depremde ağır hasar görmesi nedeniyle girilemeyen Egemen Apartmanı'ndaki muhabbet kuşu, 8 gün sonra kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 10:46:00 -
İzmir depreminden sonra kavuştu! 8 gün sonra kurtarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından girilemeyecek durumdaki hasarlı binalarda mahsur kalan evcil hayvanlar için de çalışma yürütülüyor.

Depremzede Erkan Mercan'ın "Çapkın" isimli muhabbet kuşunun evinde mahsur kaldığını bildirmesi sonrası İzmir İtfaiyesi ekipleri, Bayraklı'daki Egemen Apartmanı'nın 5. katına merdiven uzattı.

İtfaiyenin evden aldığı muhabbet kuşu, 8 gün sonra sahibiyle buluştu.

Erkan Mercan, İzmir İtfaiyesi personeline duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

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