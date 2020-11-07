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Gündem İzmir depreminde 91 saat enkazda kalan Ayda bebek taburcu oldu
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İzmir depreminde 91 saat enkazda kalan Ayda bebek taburcu oldu

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan ve 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:26:00 - 2020-11-07 17:54:49
İzmir depreminde 91 saat enkazda kalan Ayda bebek taburcu oldu

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan ve 91. saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, taburcu oldu.

Ayda bebek taburcu oldu

Ege Denizi’nin İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91. saatte çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

91. saatte enkazdan çıkarılmıştı

Arama kurtarma çalışmalarının 91. saatine gelindiğinde umutların tükendiği yerde tüm Türkiye'nin umudu olan Ayda'nın, enkazdan çıkarıldığı anlar büyük sevince neden olmuştu. Arama kurtarma ekiplerinin 'ne yemek istiyorsun' sorusuna 'köfte-ayran' yanıtını vererek insanların içini ısıtan sözleriyle hafızalara kazınan Ayda, bugün yoğun bakımdan odaya çıkarılmıştı.

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