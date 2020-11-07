İzmir depreminde 91 saat enkazda kalan Ayda bebek taburcu oldu
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan ve 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan ve 91. saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, taburcu oldu.
Ayda bebek taburcu oldu
Ege Denizi’nin İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91. saatte çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
91. saatte enkazdan çıkarılmıştı
Arama kurtarma çalışmalarının 91. saatine gelindiğinde umutların tükendiği yerde tüm Türkiye'nin umudu olan Ayda'nın, enkazdan çıkarıldığı anlar büyük sevince neden olmuştu. Arama kurtarma ekiplerinin 'ne yemek istiyorsun' sorusuna 'köfte-ayran' yanıtını vererek insanların içini ısıtan sözleriyle hafızalara kazınan Ayda, bugün yoğun bakımdan odaya çıkarılmıştı.