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Aktüel İzmir depremi nedeniyle Suriye muhalefetinden Türkiye'ye dayanışma mesajları
Aktüel

İzmir depremi nedeniyle Suriye muhalefetinden Türkiye'ye dayanışma mesajları

Yeniakit Publisher
2020-10-31 00:25:46 -
İzmir depremi nedeniyle Suriye muhalefetinden Türkiye'ye dayanışma mesajları

ANKARA (AA) - Suriyeli muhalifler, Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajları gönderdi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye ve halkına başsağlığı diledi.

Mustafa, "İzmir'deki depremde yaşanan can kaybından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Allah Türkiye'yi ve halkını her türlü kötülükten korusun." diyerek, Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır el-Hariri de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kalbimiz depremin yaşandığı bölgelerdeki kardeşlerimizledir." ifadelerini kullanarak, dayanışma mesajı paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında dün 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurulmuştu.

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