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Aktüel İzmir depremi nedeniyle Avrupa ülkeleri dayanışma mesajları gönderdi
Aktüel

İzmir depremi nedeniyle Avrupa ülkeleri dayanışma mesajları gönderdi

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski: - "İzmir yakınlarında meydana gelen depremin oluşturduğu korkunç trajediden dolayı Türk halkına başsağlığı diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 23:58:01 -
İzmir depremi nedeniyle Avrupa ülkeleri dayanışma mesajları gönderdi

VİYANA (AA) - Balkanlar ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden, Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye’ye taziye ve destek içerikli mesajlar gönderildi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, resmi Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, depremde yakınlarını kaybedenlerle dayanışma içinde olduğunu belirterek, "İzmir yakınlarında meydana gelen depremin oluşturduğu korkunç trajediden dolayı Türk halkına başsağlığı diliyorum." dedi.

- Arnavutluk'dan kardeşlik vurgusu

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Türkiye ve Yunanistan'da meydana gelen depremden dolayı üzüntüsünü dile getirerek, "Dualarımız hayatını kaybedenlerle ve onların aileleriyle, kardeşlik dayanışması içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesini, iki toplum arasında bir "iyilik ışığı ve Avrupa'nın geleceği için bir umut" olarak nitelendirdi.

- "Güçlü kal Türkiye"

Kosova Meclis Başkanı Vjosa Osmani ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel İzmir'den gelen trajik haberden dolayı derin üzüntü duydum. Kalbimiz ve dualarımız, depremden etkilenen tüm ailelerle birliktedir. Allah bu trajediyi atlatmalarında onlara yardımcı olsun. Güçlü kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu da Türkiye ve Yunanistan’la dayanışma içinde olduklarını kaydederek, "Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten başsağlığında bulunuyoruz ve yaralıların bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.” ifadesini kullandı.

- Belçika ve Danimarka'dan destek

Belçika Dışişleri Bakanlığından depremle ilgili yapılan açıklamada da Türkiye ve Yunanistan ile dayanışma mesajı verildi.

"Belçika yardıma hazırdır." denilen mesajda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da İzmir ve Yunanistan’ın bazı adalarında hissedilen deprem nedeniyle derin üzüntülerini belirterek, başsağlığı ve acil şifa dileklerini paylaştı. Kofod ayrıca, ihtiyaç durumunda Danimarka’nın yardıma hazır olduğunu kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyuruldu.

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