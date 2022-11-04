  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir deprem son durum nedir ölen yaralanan var mı?
Aktüel

İzmir deprem son durum nedir ölen yaralanan var mı?

İzmir'de 4 Kasım Cuma saat 03.29'da bir deprem meydana geldi. Vatandaşların bir hayli korku yaşadığı depremin ardından olumsuz bir haberin gelip gelmediği araştırılmaya başlandı. Peki, depremde yıkılan hasar gören bina var mı? Son dakika depremleri:

Yeniakit Publisher
2022-11-04 07:45:00 -
İzmir deprem son durum nedir ölen yaralanan var mı?

İzmir’de bir deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar ölen yaralanan olup olmadığını, yıkılan binaların bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı.

İzmir deprem son durum nedir ölen yaralanan var mı?

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır" bilgisini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Buca'da saat 03.29'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. İki vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi:

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                            

2022.11.04 07:13:11  38.3302   27.1800        7.8      -.-  1.6  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                               2022.11.04 07:01:16  37.0320   27.7860       10.4      -.-  1.8  -.-   GOKBEL-MILAS (MUGLA)                              2022.11.04 06:54:47  39.7648   26.5877       10.8      -.-  3.0  -.-   KUTLUOBA-BAYRAMIC (CANAKKALE)                     2022.11.04 06:48:26  38.3393   27.1817        6.7      -.-  2.0  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  2022.11.04 06:45:43  40.6195   36.7452        3.2      -.-  2.4  -.-   GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT)                           2022.11.04 06:39:21  40.6208   36.8133        2.6      -.-  1.8  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             2022.11.04 06:39:17  38.3408   27.2042        6.0      -.-  1.7  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           2022.11.04 06:22:01  38.3450   27.1770        6.5      -.-  1.9  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  2022.11.04 06:18:55  38.3528   27.1737        6.2      -.-  2.8  -.-   BUCA (IZMIR)                                      2022.11.04 06:14:27  40.6193   36.7985        5.0      -.-  2.5  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                            2022.11.04 06:13:05  38.4410   30.4327        6.9      -.-  2.0  -.-   BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                    2022.11.04 06:04:40  38.3380   27.1863       12.3      -.-  2.8  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  2022.11.04 06:03:21  38.3438   27.1995        9.0      -.-  2.6  -.-   BUCA (IZMIR)                                      2022.11.04 05:56:22  38.3302   27.1772        4.4      -.-  1.5  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  2022.11.04 05:54:40  38.3450   27.2020        6.6      -.-  1.5  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           2022.11.04 05:42:09  38.3585   27.1962        5.7      -.-  1.8  -.-   BUCA (IZMIR)                                    2022.11.04 05:23:26  38.2927   39.0865        5.0      -.-  1.7  -.-   POYRAZ-DOGANYOL (MALATYA)                         2022.11.04 05:23:02  38.3428   27.1953        6.7      -.-  1.5  -.-   BUCA (IZMIR)                                      2022.11.04 05:19:21  38.3513   27.1815        5.4      -.-  2.3  -.-   BUCA (IZMIR)                                      2022.11.04 05:17:35  38.3453   27.1913        5.6      -.-  2.4  -.-   BUCA (IZMIR)                                     2022.11.04 04:47:05  38.3337   27.1713        6.9      -.-  1.6  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  2022.11.04 04:41:32  38.3597   27.1915        4.8      -.-  1.5  -.-   BUCA (IZMIR)                                      2022.11.04 04:40:22  38.3463   27.2090        6.2      -.-  1.9  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           2022.11.04 04:29:37  38.3450   27.1892        7.0      -.-  2.2  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  2022.11.04 04:24:41  38.3293   27.2012        6.9      -.-  1.3  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  2022.11.04 04:07:28  38.3552   27.2137        6.0      -.-  1.8  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           2022.11.04 04:00:53  38.3462   27.1922       12.4      -.-  2.7  -.-   BUCA (IZMIR)                                      2022.11.04 03:58:52  38.3485   27.1880        5.4      -.-  1.8  -.-   BUCA (IZMIR)                                      2022.11.04 03:55:58  38.3447   27.1727        7.6      -.-  1.6  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  2022.11.04 03:51:25  38.3532   27.2058        6.7      -.-  2.6  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           2022.11.04 03:44:18  38.3343   27.2048        7.8      -.-  2.0  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           2022.11.04 03:41:46  38.3500   27.1910        4.6      -.-  2.5  -.-   BUCA (IZMIR)                                      2022.11.04 03:39:06  38.3520   27.1905        6.1      -.-  2.3  -.-   BUCA (IZMIR)                                      2022.11.04 03:37:02  38.3550   27.1877        7.6      -.-  2.1  -.-   BUCA (IZMIR)                                      2022.11.04 03:32:50  38.3490   27.1955        6.5      -.-  2.9  -.-   BUCA (IZMIR)                                      2022.11.04 03:29:20  38.3535   27.1907        4.5      -.-  5.1  4.9   BUCA (IZMIR)                                      2022.11.04 03:09:25  40.6023   36.7590        1.0      -.-  2.2  -.-   YAKINCA-NIKSAR (TOKAT)                            2022.11.04 02:23:25  39.8962   25.4638        8.6      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        2022.11.04 01:48:20  38.7567   25.5012        8.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        2022.11.04 01:14:12  39.3693   33.7693        5.5      -.-  1.9  -.-   CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR)                         2022.11.04 01:13:24  34.6795   26.3368       76.6      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    2022.11.04 00:50:01  37.9957   27.1657        6.1      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                 

Artvin Ardanuç - Ardahan yolunda ulaşıma kar engeli
Artvin Ardanuç - Ardahan yolunda ulaşıma kar engeli

Yerel

Artvin Ardanuç - Ardahan yolunda ulaşıma kar engeli

Fransız Meclisi'nde ırkçılık: Afrika'ya geri dönün
Fransız Meclisi'nde ırkçılık: Afrika'ya geri dönün

Dünya

Fransız Meclisi'nde ırkçılık: Afrika'ya geri dönün

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu 4 Kasım Cuma
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu 4 Kasım Cuma

Yaşam

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu 4 Kasım Cuma

   

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23