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İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili olay iddia! "Tunç Soyer, bir açıklama yapmak zorundadır"

MHP'li Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osmanağaoğlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesnin toplu taşıma ve kiralık olanlar hariç bin 700’den fazla araca sahip olması ne anlama gelmektedir? Üstelik iddialara göre bahsi geçen araçların 110'u, belediyenin envanterinde olduğu halde ortada yoktur. Bununla alakalı da Tunç Soyer, bir açıklama yapmak zorundadır." dedi.

27 Eylül 2019 Cuma 16:44
İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili olay iddia! "Tunç Soyer, bir açıklama yapmak zorundadır"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında kentin sorunları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tunç Soyer, açıklama yapmak zorunda"

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bin 717 makam aracı bulunduğunu açıkladığını anımsatan Osmanağaoğlu, ''İstanbul’un neredeyse üçte biri kadar nüfusa sahip İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma ve kiralık olanlar hariç bin 700’den fazla araca sahip olması ne anlama gelmektedir? Üstelik iddialara göre, bahsi geçen araçların 110'u belediyenin envanterinde olduğu halde ortada yoktur. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesinin tam 110 aracı kayıptır. Bununla alakalı da Tunç Soyer, bir açıklama yapmak zorundadır.'' ifadesini kullandı.

"Soyer’in gündeminde PKK’ya kapı açmak var"

Menderes ve Karabağlar'daki orman yangınlarını üstlenen terör örgütü PKK'nın kınanmasını içeren teklifin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildiğini de hatırlatan Osmanağaoğlu, "PKK'ya tepki koymak Tunç Soyer’in gündeminde değildir. Onun gündeminde PKK’ya kapı açmak, alan açmak, kucak açmak vardır. Türkiye sevdalısı insanlarımıza rol yaparak oy alan, İzmir’e sözde hizmet için seçilen Tunç Soyer, bizim güzel şehrimizi bölücü terör örgütünün besleneceği bir bataklığa çevirmektedir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 16:44
  1. İstanbul
  2. Tunç Soyer
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Tamer Osmanağaoğlu
  5. MHP İzmir İl Başkanlığı
  6. MHP
  7. İzmir Büyükşehir Belediye

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  • AlïAlï29 dk önce
    Soyar diyorsunuz ya

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