İzmir Büyükşehir Belediyesinde skandal! PKK’ya kınama önergesi CHP oyuyla reddedildi

Hasan Türkmen Ankara

AK Parti’nin Karabağlar ve Menderes bölgesinde orman yangınları çıkaran terör örgütü PKK’nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge, CHP’nin oylarıyla reddedildi. AK Parti İzmir Büyükşehir Grup Başkanvekili Özgür Hızal, gazetemiz Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

İzmir’de CHP, PKK’yı kınayamadı!

Gerçekleşen oturumda AK Parti’nin PKK’yı kınama önergesi MHP ve İYİ Parti meclis üyeleri tarafından desteklenirken, CHP’liler tarafından reddedildi. Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Grup Başkanvekili Özgür Hızal, “PKK’nın orman yangınlarına ilişkin ya da diğer eylemlerine ilişkin lanetlenmesi yönünde çok iyi bir niyetle verilmiş bir önergeydi. ‘Lanetleyelim’ dedik ama onlar olayı farklı boyuta taşımak istediler. Ve bu önergeyi reddettiler. Gerekçe olarak da bir şey söylemediler, kendilerine sormak lazım. Orada ülkemizin milli birlik ve bütünlüğü için bir duruş sergilemek istendi. O yüzden reddedilmeyeceğini düşünmüştük. En azından iyi niyet gereği tüm meclis olarak lanetleyeceğimizi düşündük ama CHP olayı politikleştirerek reddetti” ifadelerini kullandı.

Soyer, mızraklı ile görüştü CHP’den red oyu geldi!

Önergenin reddedilmesinde, HDP ile CHP’nin son zamanlardaki yakınlığının etkisi olduğunu söyleyen Hızal, “Son dönemde HDP ile CHP’nin yakınlığı açık. Geçtiğimiz hafta sonu yerine kayyım atanan Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Tunç Soyer’in birlikte Karaburun’da yaptıkları bir program, oradaki söylemler ve ifadeler çok manidar. Üst üste koyduğumuzda olay çok farklı noktalara gelebiliyor. Bu programın etkisi de olabilir. Ama İzmirliler mutlaka tepki gösterecek diye düşünüyorum” diye konuştu.