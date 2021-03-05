İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyon hizmeti alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı kültür ve sanat sohbetleri hizmeti alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre organizasyon hizmeti teklifleri sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Alım işinin ihalesi 26.03.2021 tarih ve saat 11.00’da Kültürpark Fuar Alanı Hol 1/B Konak/İZMİR’de gerçekleştirilecek. İş 05.04.2021 tarihinde başlayıp, 31.12.2021 tarihinde sona erecek.
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