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İzmir Büyükşehir Belediyesi: "Eymen’in cenazesinin nakli için başvuru olmadı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, annesi ve sevgilisi tarafından öldürülen Eymen’le ilgili, "Tüm cenazeleri ücretsiz olarak memleketlerine göndermekte ve zor günlerinde vatandaşlarımıza gereken kolaylıkları sağlıyoruz.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:36
İzmir Büyükşehir Belediyesi: "Eymen’in cenazesinin nakli için başvuru olmadı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, annesi ve sevgilisi tarafından öldürülen Eymen’le ilgili, "Tüm cenazeleri ücretsiz olarak memleketlerine göndermekte ve zor günlerinde vatandaşlarımıza gereken kolaylıkları sağlıyoruz. Bu olayda Mezarlıklar Daire Başkanlığına herhangi bir nakil başvurusu yapılmamıştır" açıklamasında bulundu.


İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Eskişehir’deki yakınları tarafından cenazesi teslim alınan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak bir otomobilin bagajında Eskişehir’e götürülürken, İzmir Büyükşehir Belediyesinin cenaze aracı tahsisi yapmadığı iddia edilmişti. Tepkiler üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İzmir’in Buca ilçesinde hayatını kaybeden Eymen bebeğin cenazesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir’e nakledilmediği, nakil için para istendiği iddia edilen haberlerle ilgili bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Yılda ortalama 30 bin cenazeyi uçak veya cenaze aracıyla ücretsiz nakleden İzmir Büyükşehir Belediyesinin Eymen Sadık Durak’ın cenazesinin nakledilmesi karşılığında ücret talep ettiği yönündeki iddiaların hiçbir mantığı bulunmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm cenazeleri ücretsiz olarak memleketlerine göndermekte ve zor günlerinde vatandaşlarımıza gereken kolaylıkları sağlamaktadır. Bahse konu olan olayda belediyemiz Mezarlıklar Daire Başkanlığına herhangi bir nakil başvurusu yapılmamıştır. Edinilen bilgilere göre aile saat 09.00 civarında cenazeyi teslim almış ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bilgi vermeden kendi imkanlarıyla Eskişehir’e nakletmiştir. Yalan ve mesnetsiz iddialara dayanarak böylesine acı bir olay üzerinden belediyemizin yıpratılmaya çalışılması, acıların siyasi ranta dönüştürülmek istenmesi üzüntümüzü bir kat daha artırmaktadır. Bu vesileyle Eymen bebeğin kederli ailesine bir kez daha başsağlığı dileriz" denildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:36
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