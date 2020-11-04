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Gündem İzmir Büyükşehir Belediyesi binası harabe hale geldi!
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası harabe hale geldi!

CHP’li Seyit Torun’un “80 binanın daha önce riskli olarak tespit edilmesine rağmen hükümet tarafından önlem alınmadı” iddiasının ardından CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremde büyük hasar aldığı ve belediye binasının boşaltıldığı öğrenildi. Ortaya çıkan görüntülerde belediye binasının adeta harabeye döndüğü görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:26:00 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi binası harabe hale geldi!

İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Öte yandan CHP ve CHP çizgisindeki medyadan ise birbiri ardına akılalmaz iddialar gündeme geliyor. Bu iddiaların aksine İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının son hali ise şaşkına çevirdi.

'Önlem alınmadı' demişti

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un "İzmir'de depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde 80 tane yapının yıllar öncesinde riskli olarak tespit edildi, ancak bir önlem alınmadı" iddiasının ardından senelerdir CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük hasar aldığı gözler önüne serildi.

CHP'li Torun'un partisinin yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının harabeye döndüğünü görmezden gelip hükümete yüklenerek örtbas etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

'Sizin eseriniz bu!'

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin binasının harabeye döndüğü görüntüleri paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, "Burası İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir bina. Öyle başkalarına kuru sıkı iftira atmaya, klavye başında efelenmeye benzemez. Sizin eseriniz bu..." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

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Yorumlar

Okur

Belediyeler iç iş.bakanlığına bağlı değilmi,niye denetlemiyor,işine gelmeyenlere kayyum atıyor,inşaatta hile yapanlar cezalandırılsın..
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Ekrem

Okur, sen bizim le alay mı ediyor sun o kadük beyninle denim işleri belediye aittir
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