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Aktüel İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'e "Mizah Festivali" tepkisi
Aktüel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'e "Mizah Festivali" tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: - "Türkiye ve İslam düşmanı karikatüristleri İzmirliler ile buluşturmaya soyunan ve yine milletimizin kırmızı çizgilerini, İzmir'in değerlerini hiçe sayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i şiddetle kınıyoruz" - MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: - "Depremler, salgınlar ve türlü acılarla yoğrulan ülkemizde Türk düşmanlarıyla festival yapmak düpedüz kendini bilmemektir"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:18:17 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'e "Mizah Festivali" tepkisi

İZMİR (AA) - AK Parti ve MHP İzmir il yönetimleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne Türk ve İslam karşıtı olduğu iddia edilen bazı karikatüristlerin davet edilmesine tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, mizaha karşı olmadıklarını, ancak hakaret ve ihanetin sanatı olamayacağını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-25 Aralık tarihleri arasında çevrim içi düzenlenecek festivale ilişkin değerlendirmede bulunan Sürekli, "Türkiye ve İslam düşmanı karikatüristleri İzmirliler ile buluşturmaya soyunan ve yine milletimizin kırmızı çizgilerini, İzmir'in değerlerini hiçe sayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

- MHP İl Başkanı Şahin: "İzmirlilerle dalga geçmektir"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise yazılı açıklamasında, Tunç Soyer'in Türk düşmanlarıyla festival yaptığını savundu.

"CHP'li festival belediyeciliğinin geldiği bu nokta içler acısıdır." ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"Depremler, salgınlar ve türlü acılarla yoğrulan ülkemizde Türk düşmanlarıyla festival yapmak düpedüz kendini bilmemektir. Böyle bir dönemde, böyle acılar ve sorunlar yaşarken kendisini mizaha vuran Soyer'in derhal kendine gelmesi, İzmir'e, ülkemize ve yaşadığımız döneme uygun adımlar atmasını bekliyoruz. Belediye Başkanı Soyer'in yaptığı, deprem acısını yaşayan, salgınla savaşan İzmirlilerle dalga geçmektir."

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde ve çevrim içi düzenlenecek organizasyonda dünyanın birçok ülkesinden yabancı katılımcıların yer alacağını duyurmuştu.

Festival katılımcıları arasında eserleri Türk ve Müslüman dünyasında eleştiri konusu olan Fransa'dan Plantu ve İsrail'den Michel Kichka'nın yer alması, AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerinin tepkisine neden olmuştu.


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