İzmir BüyükşehirBelediyesi 100 kadın otobüs şoförü alacak

Kısa bir süre önce toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüs şoförleri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantıda kadın şoför eksikliğine dikkat çekti. Kadın sürücülerin vatandaşla olan ilişkilere olumlu yansıyacağını iddia eden Soyer, gerekli şartları taşıyan 100 kadın şoförün istihdamı için İŞKUR'a başvuru yaptı.

Kadın belediye otobüsü alımı şartları neler?

Türkiye İş Kurumu'nun web sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayınlanan iş ilanına göre 40 yaşından gün almamış, en az ilköğretim mezunu D sınıfı veya 2016'dan önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar değerlendirmeye alınacak. Öncelikli olarak adaylardan en az 1 yıl deneyime sahip olanlar istihdam edilecek. Ayrıca, 1 yıllık deneyime sahip olmayan adaylar için ise İŞKUR'un 'İşbaşı Eğitim Programı'nı başarı ile tamamlayan adayların istihdamı sağlanacak. 1 Haziran'da başlayıp, 11 Haziran'da son bulacak başvurular sadece elektronik posta yoluyla ([email protected]) adresinden yapılabilecek.

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