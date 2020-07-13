İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 4 ay sonra Kültürpark'ta toplandı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, yeşil alan düzenlemesi sırasında kaldırılan ve daha sonra yerine konulmayan Konak ilçesindeki Çaka Bey büstünün, yeniden yerine konulmasını istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana yapılamayan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı, salgın sürecinde ilk kez yapıldı. Meclisin temmuz ayı olağan toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında, Kültürpark Fuar Alanı 1 Nolu Hol'de gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin salgın sürecinde yaptığı çalışmaların sunulmasıyla başlayan toplantıda konuşan Soyer, salgın sürecinde pek çok kişinin hayatını kaybettiğini, pek çok haneye ateş düştüğünü belirtti.

Bu süreçte İzmir'de güçlü bir dayanışma ruhunun ortaya çıktığını kaydeden Soyer, birçok ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldığını aktardı. Soyer, salgında sağlık çalışanlarının ve çiftçilerin öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade ederek "Lütfen salgın konusunda tedbirlere dikkat etmeye özen gösterelim." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da Kovid-19 sürecinde devletin tüm kademelerinin başarılı çalışmalar yürüttüğünü kaydederek "Bu süreç devam ediyor. Tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Hızal, zor süreçten geçildiğini ancak İzmir'in sorunlarının da devam ettiğini belirterek "Sorunların giderilmesinde gecikmeler var. Bu gecikmeler bir an önce giderilmeli. Özellikle ulaşımdaki sorunlarla ilgili adımlar atılmalı. Bu gecikmelere, salgın bahane olarak gösterilmemeli." şeklinde konuştu.

- "Çaka Bey büstü yerine konulsun"

MHP grubu adına İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin tarafından Meclis'e Konak ilçesindeki Çaka Bey'in büstü ile ilgili önerge sunuldu.

Şahin, Konak Pier önündeki yeşil alanda daha önce İzmir'i fetheden ve ilk Türk denizci Çaka Bey'in büstünün bulunduğunu ancak bu büstün yeşil alan düzenlemesi sırasında yerinden kaldırıldığını kaydederek, Türk ve İzmir tarihinin önemli bir ismi olan Çaka Bey'in büstünün yeniden yerine konulmasını önerdi.

Şahin'in önergesi üzerine Soyer, "Bu komisyon konusu olmayacak bir konu. Dileğiniz, talebiniz yerinde. Bunu mutlaka yaparız." dedi.



