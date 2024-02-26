İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Tugay'dan tepki çeken vaat! 'Sokak hayvanları kent yaşamında var olacak'
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, başıboş köpek sorununun çözümü için bekleyen vatandaşların tepkisini çekecek ifadeler kullandı.
Cemil Tugay, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, İzmir Veteriner Hekimleri Odası ve Belediye Veteriner Hekimler Derneği’nin yönetim kurulları üyeleriyle bir araya geldi.
Programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li Tugay, başıboş köpek sorununa değindi.
"Kamuoyunda sokakta hayvanların olup olmaması ile ilgili tartışma var." diyen Tugay, başıboş köpek sorununu kısırlaştırma ile çözeceğini iddia etti.
CHP'li Tugay, "Hayvanların haklarına saygı göstererek, hayvanlarla ilgili duyarlılığı olan ve onların da varlığından bir şekilde insanların da taleplerini gözeterek bir şeyler yapmalıyız. Onları kısırlaştırarak, sağlıklarıyla ilgilenerek, insan sağlığına tehdit oluşturmadıkları sürece sokakta onların da kent yaşamında var olmalarına izin vererek bir düzen kurma yönünde düşüncem var." şeklinde konuştu.
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