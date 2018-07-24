THY - Adıyaman
0553 313 94 23

İzmir Bornova'da tüp patlaması

İzmir'in Bornova ilçesinde tüp patlaması sonucu bir evde yangın çıktı.

24 Temmuz 2018 Salı 22:41
İzmir Bornova'da tüp patlaması

Erzene Mahallesi 2 Sokak'ta Ali Sarı'nın yaşadığı tek katlı evde kimsenin olmadığı sırada patlama oldu. Çıkan yangın sonrası çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürerek içeride kimsenin bulunmadığını tespit etti. Olayın nedenini araştıran ekipler piknik tüpünün patlaması sonrası yangının çıktığını tespit etti.

Yangının çıktığı mahallede yaşayan Orhan Uysal, bir patlama sesi duyduğunu, ne olduğunu anlamak için dışarı çıktığında yangını gördüğünü söyledi. İçeride kimsenin olup olmadığını anlamak için eve yöneldiklerini, olay sırasında kimsenin bulunmadığını belirlediklerini aktaran Uysal, itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü belirtti.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 22:41
  1. Bornova
  2. İzmir
  3. tüp patlaması
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göz yanması nasıl geçer?
    1. Göz yanması nasıl geçer?
    2. Bitter çikolata faydalı mıdır?
    3. Lübnan'dan 'Yahudi Ulus Devlet..
    4. Her sabah bir elma yerseniz.....
    5. Unutkanlık neden olur?
    6. Toplanan imzalarla ilgili CHP'den ilk..
    7. Kulak ağrısının nedenleri nelerdir?
    8. CHP'li üyeden haklı çıkış! Linç edilen..
    9. Panik atak nasıl durdurulur?
    10. Haber geldi! MİT, TSK ve ÖSO anında..
    11. Sinüzit neden ağrı yapar?
    12. Vertigo hastalığı nasıl anlaşılır?
    13. Göz tembelliği nasıl tedavi edilir?
    14. Skandal iş ilanı! Tesettürlü olmayan...
    15. FIFA, yılın futbolcusu adaylarını..
    16. Elektrikli süpürge nasıl temizlenir?
    17. Binali Yıldırım: Basının gelecekte de..
    18. Rekor kırdı! Değeri tam 871 milyar..
    19. Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı!
    20. Bingöl’de fotoğraf çekerken baraj..
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri