İzmir bombası | Akışkan çikolatasıyla mest olacağınız bir tatlı İzmir'in meşhur lezzetlerinden, lokmayla birlikte tekrar popüler olma yolunda ilerleyen müthiş bir tarif.

Çikolata severlerin mest olacağı, harika bir tatlıyı sizler için derledik. Yapımı oldukça kolay olan, yedikçe daha fazla yemeyi arzulayacağınız, pratik bir tatlı. Denemeyeniniz varsa, mutlaka yapmalı... Malzemeler 1,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı sıvıyağ

yarım su bardağı su

bir tutam tuz

sürülebilir çikolata

pudra şekeri Öncelikle sürülebilir çikolatadan birer kaşık olacak şekilde, yağlı kağıt serili tepsiye serin ve dondurucuda bekletin. Su, sıvı yağ, şeker ve tuzu derin bir kap içerisinde birleştirin. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun . Üzerini streç filmle kaplayıp 25 dakika kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru bezeler haline getirin ve unladığınız tezgahta ince şekilde açın. Bütün hamurları açtıktan sonra,buzluktaki çikolatalardan her birine birer tane olacak şekilde paylaştırın. Çikolataların erimesine müsaade etmeden, aceleyle hamurları kapatıp, fazlalıklarını kesin. 270 derecelik fırında üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri dökerek servis edin. Şimdiden afiyet olsun...

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