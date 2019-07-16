İzmir bombası | Akışkan çikolatasıyla mest olacağınız bir tatlı
İzmir'in meşhur lezzetlerinden, lokmayla birlikte tekrar popüler olma yolunda ilerleyen müthiş bir tarif.16 Temmuz 2019 Salı 14:52
Çikolata severlerin mest olacağı, harika bir tatlıyı sizler için derledik.
Yapımı oldukça kolay olan, yedikçe daha fazla yemeyi arzulayacağınız, pratik bir tatlı. Denemeyeniniz varsa, mutlaka yapmalı...
Malzemeler
- 1,5 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 2 çorba kaşığı sıvıyağ
- yarım su bardağı su
- bir tutam tuz
- sürülebilir çikolata
- pudra şekeri
Öncelikle sürülebilir çikolatadan birer kaşık olacak şekilde, yağlı kağıt serili tepsiye serin ve dondurucuda bekletin.
Su, sıvı yağ, şeker ve tuzu derin bir kap içerisinde birleştirin. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun .
Üzerini streç filmle kaplayıp 25 dakika kadar dinlendirin.
Dinlenen hamuru bezeler haline getirin ve unladığınız tezgahta ince şekilde açın.
Bütün hamurları açtıktan sonra,buzluktaki çikolatalardan her birine birer tane olacak şekilde paylaştırın. Çikolataların erimesine müsaade etmeden, aceleyle hamurları kapatıp, fazlalıklarını kesin.
270 derecelik fırında üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişirin.
Fırından çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri dökerek servis edin.
Şimdiden afiyet olsun...
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