  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

İzmir Beşiktaşlılar Derneğinden "Bırakmam Seni" kampanyasına 100 bin lira bağış

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:46:09 -
İzmir Beşiktaşlılar Derneğinden "Bırakmam Seni" kampanyasına 100 bin lira bağış

İSTANBUL (AA) - İzmir Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı kulübün "Bırakmam Seni" kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin İzmir Beşiktaşlılar Derneğinin başkanı İnan Esen ile yönetim kurulu üyelerini Vodafone Park'taki makamında ağırladığı belirtildi.

Buluşmada, kulübün Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban'ın da yer aldığı ifade edildi.

İnan Esen'in dernek üyeleri adına 100 bin lira değerindeki bağış çekini Başkan Ahmet Nur Çebi'ye takdim ettiği aktarıldı.

Ahmet Nur Çebi'nin "Bırakmam Seni" bağış kampanyasına vermiş oldukları destek nedeniyle İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İnan Esen ve dernek üyelerine teşekkür ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı