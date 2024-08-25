İzmir Belediyesi’nin Elazığ’a okul sözü yalan oldu

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Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8 şiddetindeki depreminin ardından kente hibe okul yaptırma sözü veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etrafını afişlerle donattığı inşaata bir türlü başlamadığı ortaya çıktı.

Seçim bitti söz unutuldu

Sivrice ilçesinde 32 derslikli Zafran Atatürk Lisesi’nin yeniden yapımını üstlenen Arin Yapı - Zanew İnşaat ortaklığının, mart ayından bu yana hak edişleri ödenmediği gerekçesiyle çalışmaları durdurduğu ve hasarlı binayı dahi yıkmadığı öğrenildi. 62 milyon 62 bin liraya ihale edilen okul inşaatının yapım sözleşmesini feshetmemek için arabulucuk görüşmeleri başlattığı öğrenilen firma yetkililerinin, uzun zamandır ödeme yapılmamasından ve maliyetlerin artmasından şikâyetçi olduğu belirtildi. İZBETON’un yapımını üstlendiği okul inşaatına ödenek tahsis etmediği öğrenildi. Tunç Soyer’in sözünü verdiği ve reklam afişleriyle donattığı projenin tamamlanma süresi 550 gün olarak belirtilirken, yeni Başkan Cemil Tugay’ın projeyi devam ettirmeyeceği ortaya çıktı.

Hafta içi hacze gideceğiz

Konuyla ilgili görüştüğümüz firma yetkilileri, belediyenin kasada para olmadığı gerekçesiyle projeyi rafa kaldırdığını söyledi. Yüklenici Firma Sahibi Abdullah Demirci, şunları dile getirdi: “Arabulucuya rağmen maalesef 5 aydır anlaşamadık. Burası bizden çıktı. Daha önce, seçim bahanesiyle, genel müdürler değişti bahanesiyle bizi oyaladılar. Alacaklarım için belediyeye icra başlattım. İZBETON A.Ş.’ye hacze gideceğiz. Biz memleketimize bir okul kazandırmak için çok ılımlı davrandık ama olmadı.”

Öğrenciler mağdur oldu

Okulların açılmasına sayılı günler kalmasına rağmen eski binanın bile yıkılmadığına dikkat çeken Üniversite Mahallesi’nin Muhtarı Hakan Ergünde “Maalesef inşaat durdu. Öğrenciler mağdur oldu” dedi.

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