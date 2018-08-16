İzmir belediyesinden örnek ABD kararı!

İzmir'in Ödemiş Belediyesi, sosyal tesislerinde ABD menşeli içecekleri satmama kararı aldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, başkanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ekonomik anlamda bir kalkışmayla karşı karşıya geldiğini belirtti.

İlçenin 135 bin nüfusa sahip olduğunu, belediyeye ait 17 sosyal tesiste restoranlar, kafeler bulunduğunu aktaran Badem, "Bundan sonra biz de öncelikle sosyal tesislerimizde Amerikan malı ürünleri satmamaya, sattırmamaya başladık. Sadece bu kadar da değil. Bundan sonra araç ve gereçlerimizdeki yedek parça değişimlerinde de bu özeni göstereceğiz. Mecbur kalmazsak iş makinelerimizde özellikle yerli malı tamir parçalarını kullanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Badem, tüm belediyelere "Gelin siz de bu anlamda katkı koyun" çağrısında bulundu.