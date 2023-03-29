İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alımı yapacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar başvurularını ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile kargo, posta, faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları ile ilan sıra numarası belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya istenilen belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

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