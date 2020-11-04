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Gündem İzmir arama kurtarma bitti mi? | İzmir'de çalışmalar sürüyor mu?
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İzmir arama kurtarma bitti mi? | İzmir'de çalışmalar sürüyor mu?

İzmir'de kaç bina yıkıldı? | 30 Ekim'de meydana gelen depremde İzmir büyük bir yara aldı. Vatandaşlar İzmir'den gelecek umut dolu haberleri beklerken; son durumu merak ediyor. Peki, İzmir'de kaç bina yıkıldı? | İzmir'de enkaz altında kimse kalmadı mı? | Enkaz çalışmaları bitti mi? | Arama kurtarma çalışmaları bitti mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:29:00 -
İzmir arama kurtarma bitti mi? | İzmir'de çalışmalar sürüyor mu?

İzmir yaralıların isimleri | İzmir 30 Ekim’de 6,6 şiddetindeki depremle sallandı. Özellikle Bayraklı ilçesi depremden büyük yara aldı. İzmir bir yandan yaralarını sararken diğer yandan enkaz altında kalan canlardan haber bekliyor. Peki, İzmir’de arama kurtarma işlemleri bitti mi?

İzmir arama kurtarma bitti mi? | İzmir'de çalışmalar sürüyor mu?

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 17 buna yıkıldı. Depremde 114 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Yıkılan 17 binanın 15’inde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Ekipler son iki binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir yaralıların ismi | İzmir vefat edenlerin ismi

İzmir’de depremden etkilendiğini düşündüğünüz ve haber alamadığınız yakınlarınız hakkında bilgi almak için ALO 184’ü arayabilirsiniz.

İzmir son depremler | İzmir artçı depremler
İzmir son depremler | İzmir artçı depremler

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