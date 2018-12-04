İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi oldu. AK Parti İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli olmasıyla birlikte gözler AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. CHP'nin kalesi olan İzmir'de AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 kim olacağı merak ediliyor



AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakını yaparak 2019 yerel seçimlerine girecek. AK Parti ile MHP arasında önümüzdeki günlerde jestlerin gündeme gelmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti belediye başkan adaylarına ilişkin 60 il belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı. Aralarında Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Antalya, Konya belediye başkan adaylarının da bulunduğu 60 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanması beklenen 20 il ve ilçelerin belediye başkan adaylarına ilişkin merak da artıyor. Açıklanan iller arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı da yer aldı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi oldu.

Erdoğan'ın Arjantin dönüşü başta İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ile İstanbul, Ankara ve İzmir ilçe belediye başkan adayları olmak üzere tüm Türkiye’deki AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları listesi belli olsa da henüz resmi olarak kamuoyuna duyurulmadı. AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde büyük bir tanıtıp toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak. AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacaktır.

2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçları

CHP % 49.6

AK Parti % 35.9

MHP % 8

HDP % 3

Çeşme 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 56.8

AK Parti % 36.4

MHP % 3.4

HDP % 2.0

Aliağa 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 31.9

AK Parti % 30.9

CHP % 20,5

DSP % 12.1

HDP % 3,5

Balçova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 60.6

AK Parti % 22.5

MHP % 6.3

DSP % 6,0

HDP %2.2

Bayındır 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 35.6

AK Parti % 35.2

MHP % 23.9

HDP % 3.6

Bayraklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 37.8

MHP % 8.3

HDP % 4.3

DSP % 2,8

Bergama 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 34.55

AK Parti % 31.2

MHP % 30.8

Bornova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP 49.5

AK Parti % 34.1

MHP % 10.3

HDP % 2.8

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi