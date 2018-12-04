0553 313 94 23

İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi oldu. AK Parti İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli olmasıyla birlikte gözler AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. CHP'nin kalesi olanİzmir'de AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 kim olacağı merak ediliyor

04 Aralık 2018 Salı 18:55
İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi oldu. AK Parti İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli olmasıyla birlikte gözler AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. CHP'nin kalesi olan İzmir'de AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 kim olacağı merak ediliyor

AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakını yaparak 2019 yerel seçimlerine girecek. AK Parti ile MHP arasında önümüzdeki günlerde jestlerin gündeme gelmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti belediye başkan adaylarına ilişkin 60 il belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı. Aralarında Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Antalya, Konya belediye başkan adaylarının da bulunduğu 60 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanması beklenen 20 il ve ilçelerin belediye başkan adaylarına ilişkin merak da artıyor. Açıklanan iller arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı da yer aldı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi oldu. 

Erdoğan'ın Arjantin dönüşü başta İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ile İstanbul, Ankara ve İzmir ilçe belediye başkan adayları olmak üzere tüm Türkiye’deki AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları listesi belli olsa da henüz resmi olarak kamuoyuna duyurulmadı. AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde büyük bir tanıtıp toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak. AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacaktır.

2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçları

CHP % 49.6

AK Parti % 35.9

MHP % 8

HDP % 3

Çeşme 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 56.8

AK Parti % 36.4

MHP % 3.4

HDP % 2.0

Aliağa 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 31.9

AK Parti % 30.9

CHP % 20,5

DSP % 12.1

HDP % 3,5

Balçova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 60.6

AK Parti % 22.5

MHP % 6.3

DSP % 6,0

HDP %2.2

Bayındır 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 35.6

AK Parti % 35.2

MHP % 23.9

HDP % 3.6

Bayraklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 37.8

MHP % 8.3

HDP % 4.3

DSP % 2,8

Bergama 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 34.55

AK Parti % 31.2

MHP % 30.8

Bornova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP 49.5

AK Parti % 34.1

MHP % 10.3

HDP % 2.8

 

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:55
  1. Konya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Diyarbakır
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. izmir ak parti ilçe belediye başkan adayları
  9. ak parti izmir ilçe belediye başkan adayları 2019
  10. ak parti izmir belediye başkan adayları kim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hentbol: Erkekler Süper Lig
    1. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    2. "Nükleer anlaşmayla İran 2 sene nefes..
    3. Emeklilere 3 müjde birden! İkiye..
    4. Galatasaray'dan Kulüpler Birliği Vakfı..
    5. Mide kanaması büyük risk
    6. Düzce'de dehşet olay! Dükkanında..
    7. BM İsveç'teki Yemen barış..
    8. CHP Ankara ilçe belediye başkan..
    9. Restorasyon sonrası tarihi camide..
    10. Barcelona'da Rafinha 6 ay yok
    11. Karabük milletvekilleri Bakan Selçuk'u..
    12. Vücuduna kilolarca eroin sarılmış..
    13. Set üstü ocakve fırınları..
    14. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    15. Her 100 çocuktan birinde kalp..
    16. KPSS davasında iki sanığa hapis
    17. Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği..
    18. FETÖ'nün "eyalet imamının"..
    19. TBMM Genel Kurulu
    20. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz