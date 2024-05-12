  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'nin füze hamlesi Çin'i tedirgin etti

BM Güvenlik Konseyi'nden acil Gazze çağrısı! İddialar vahim hemen araştırılsın

Türkiye'nin hububatta ihracat geliri: Dört ayda milyar dolarlık ihracat rekoru kırıldı

AK Parti'den İsrail'in BM temsilcisine sert tepki

Ülkede tarımı bitirdiler diyenleri bu tarafa alalım! Cumhuriyet tarihinin rekoru böyle kırıldı

SİHA ile Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi

Ali Koç'un tiyatrosu sona erdi! Saran çekildi ve kahır dönemi yine başlayacak... Belli oldu

İsrafın dibine vurulmuş dibine! Sosyal medyada viral oldu... TCG Anadolu nasılmış bir de böyle dinleyin

Selçuk Bayraktar Türkiye'ye paylaştı: Engelli kardeşlerimi tebrik ediyorum!

'Amirimin de haberi var’ CHP’li belediye çok fena yakalandı
Yaşam İzmir açıklarında 45 göçmen yakalandı
Yaşam

İzmir açıklarında 45 göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-12 00:59:00 -
İzmir açıklarında 45 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18'i çocuk 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs saat 00.55’te, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 18'i çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontroller ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23