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Gündem İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 22:05:00 -
İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 can salındaki 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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