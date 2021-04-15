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Gündem İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
Gündem

İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 06:36:00 - 2021-04-15 06:37:30
İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.

 

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