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Aktüel İzmir açıklarında 175 sığınmacı yakalandı
Aktüel

İzmir açıklarında 175 sığınmacı yakalandı

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 19:00:20 -
İzmir açıklarında 175 sığınmacı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 175 sığınmacı ve yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sığacık açıklarında özel bir tekne içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tekne durdurularak içerisindeki 175 sığınmacı yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla teknedeki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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