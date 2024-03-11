  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

Sen Atatürkçü değil geri zekalısın! Cüneyt Özdemir’den rakı severlere…

İmamoğlu’nun asker arkadaşından şok iddia! CHP şaibeli 2019 seçimleri öncesi de balya balya para dağıtmış

Milli Savunma Bakanı: 'Yeni safhaya geçiyoruz Irak’taki terör yuvaları bu yaz bitirilecek'

Büyük Operasyon 75 ilde aynı anda başlatıldı! 844 silah ele geçirildi bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Seçimleri kana bulayacaklardı! Gereken yapıldı

Türkiye'ye "Bize İHA yapmayı öğretin" diyorlardı! Gidip ABD'den İHA almaya başladılar

Venezuela Devlet Başkanı Maduro bizdeki laikçileri etti madara

İsrail'in 100 milyon dolarlık Türkiye planı! Görevi bölgenin en karanlık ismine verdiler

Orhan Gencebay o şarkının hikayesini anlattı
Sağlık İzleyin lazım olur!.. Heimlich manevrası hayat kurtardı
Sağlık

İzleyin lazım olur!.. Heimlich manevrası hayat kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 13:03:00 -

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir fırında nefes borusuna şeker kaçan çocuk ölümden döndü. Fırın sahibi uyguladığı Heimlich manevrasıyla çocuğu boğulmaktan kurtarırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Mart Cumartesi günü Esentepe Mahallesi Ağadadere Caddesi’ndeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek çocuk annesiyle fırına geldi. Annesi ekmek aldığı esnada çocuğun nefes borusuna emdiği şeker kaçtı. Nefes almakta zorluk çeken çocuğu fark eden anne, fırın sahibi Recep İslam’dan aldığı suyu oğluna içirmeye çalışsa da fayda etmedi. Anne paniklerken, hızla hareket eden Recep İslam’ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla şeker çocuğun nefes barosundan çıkartıldı.

O anlar kamerada

Öte yandan, nefes borusuna şeker kaçan çocuğun ölümden döndüğü anlar fırının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Çocuğun boğulduğunu gördüm"


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaşananları anlatan Recep İslam, "Akşam saatlerinde fırına hanımefendi ile çocuğu geldi. Ekmeğini verdiğim sırada kadın benden su istedi. Suyu çocuğa içirmeye çalıştı, ardından ekmeğini verdim. Kadın hızlı hızlı hareket etmeye başladı. Çocuğun boğulduğunu, nefes alamadığını gördüm. Çocuğun yanına gittim. Heimlich manevrasıyla çocuğu hayatta tutmaya çalıştım. Çok şükür başardım. Boğazına şeker kaçmış, onu çıkardım. Heimlich manevrasının herhangi bir eğitimini almamıştım ama videolarına bakmıştım. Tüm vatandaşlarımızın öğrenmesi bilmesi gerekiyor" dedi.

Helal olsun! Müşteriyi sosyal medyadan gördüğü 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
Helal olsun! Müşteriyi sosyal medyadan gördüğü 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

Yerel

Helal olsun! Müşteriyi sosyal medyadan gördüğü 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

Bakan Koca'dan 'Heimlich manevrası' mesajı! O görüntüleri paylaşarak 'Hayat kurtarıyor' dedi
Bakan Koca'dan 'Heimlich manevrası' mesajı! O görüntüleri paylaşarak 'Hayat kurtarıyor' dedi

Sağlık

Bakan Koca'dan 'Heimlich manevrası' mesajı! O görüntüleri paylaşarak 'Hayat kurtarıyor' dedi

Heimlich manevrası nasıl yapılır?
Heimlich manevrası nasıl yapılır?

Sağlık

Heimlich manevrası nasıl yapılır?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23