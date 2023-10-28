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Yaşam İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geliyor! Yaşıtları oyuncakla oynuyor o motosiklet sürüyor
Yaşam

İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geliyor! Yaşıtları oyuncakla oynuyor o motosiklet sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-10-28 15:19:00 -

Samsun'da yaşayan 5 yaşındaki Ömer Ali Koçbıyık, motosiklet tutkusuyla dikkatleri üzerine topluyor.

Samsun'da yaşayan 5 yaşındaki Ömer Ali Koçbıyık, 105 santimlik boyuyla, boyundan büyük araçları sürebiliyor. Engebeli arazilerde bile motosiklet süren, ATV kullanan minik Ömer Ali, Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn ile birlikte motosiklet sürmek istiyor.

19 Mayıs ilçesi Engiz Mahallesi'nde yaşayan Ömer Ali Koçbıyık, motosiklet üzerinde adeta şov yapıyor. Yaşıtları oyuncakla oynarken, o engebeli arazilerde, trafiğe kapalı alanlarda motosiklet sürüyor. İleride motosiklet yarışçısı olmak isteyen minik Ömer Ali'nin istediği, kullandığı araçlarla dikkatleri üzerine toplayan minik Zayn ile birlikte motosiklet sürmek. 

"Biz sadece imkan sağladık, gerisini kendi öğrendi"

3 nesildir motosikletçi olduklarını söyleyen baba Fatih Koçbıyık, "Babam, ben ve Ömer Ali, 3 nesildir motosikletçiyiz. Onu elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz. Ağabeyim ilk önce Ömer Ali'ye pedalsız denge bisikleti yaptı. Ona binerken akabinde motosikleti sürmeye başladı. Bu küçük motosikleti sürünce ve farklı hareketler yapmaya başlayınca artık benzinliye geçmesi gerektiğini düşündük. Gazı, freni her şeyi öğrenmişti. Elimizden geldiğince trafiğe kapalı alanlarda güvenlik kıyafetlerini de giydirerek sürüş yapmasını sağlıyoruz. Bayağı yeteneği var. Biz sadece çocuğa imkan sunduk. Yaptığı tüm hareketler kafasında kurarak veya sosyal medyada görerek yaptığı hareketlerdir. Zayn'ın videolarını izliyoruz. Daha önce bir buluşma ayarlamıştık fakat bir fırsat olmadı. İnşallah ilk fırsatta Zayn ile tanışarak beraber sürüş yaparlar" dedi.

"Kendim öğrendim"

Ömer Ali Koçbıyık ise, "Motosiklet sürmeyi kendim öğrendim. Çalıştım, çalıştım, çalıştım ve öğrendim. Kasksız ve korumasız sürmeyi sevmiyorum. Zayn'ın videolarını izliyorum ve onunla motosiklet sürmeyi istiyorum" diye konuştu.

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