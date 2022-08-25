  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzleyenler tempo tuttu! Yok artık dedirten anlar...
Gündem

İzleyenler tempo tuttu! Yok artık dedirten anlar...

Aksaray’da 30 yaşındaki Sami D. isimli şahıs, girdiği bunalım nedeniyle 5 katlı iş hanının çatısına çıktı. Ekiplerin ikna çabalarına rağmen şahıs, kendine zarar vererek aşağıya atladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 07:23:00 -

Olay, Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesinde bulunan 5 katlı bir iş hanının çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren Sami D. (30) çatıya çıkarak intihar etmek istiyorum diye bağırdı. Şahsın çatı kenarında oturarak bağırdığını gören vatandaşlar sakinleştirmek isterken diğer yandan da 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkna olmadı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri iş hanının önünde hava yastığı açtı. Polis ekipleri tarafından dakikalarca ikna edilmeye çalışılan şahıs çatıdaki kiremitlerle kendisine zarar vererek, tüm ikna çabalarına rağmen kendisini çatıdan aşağı bıraktı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığının üzerine düşen şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalesi gerçekleştirilen Adem D. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Atla' diye bağırıp video çektiler

Şahıs çatıda iken vatandaşların “atla” diyerek görüntü çekmesi ve şahsa seslenmesi tepkilere neden olurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın, dolar, Euro ve gümüş derken İslam Memiş az önce duyurdu! Bu yatırım aracının yakınından bile geçmeyin, uzak durun
Ekonomi

Altın, dolar, Euro ve gümüş derken İslam Memiş az önce duyurdu! Bu yatırım aracının yakınından bile geçmeyin, uzak durun

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolardan mutlak suretle uzak durulması gerektiğini söyleyerek, "Sepetinizde en az 4 enstrüman o..
Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve daha nicesi…Halil Konakçı’dan dört dörtlük tespit!
Gündem

Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve daha nicesi…Halil Konakçı’dan dört dörtlük tespit!

Müslümanlarında hayatına dair Kur'an ve sünnet ışığında önemli tespitleri cami kürsüsünden halka duyuran Halil Konakçı hoca, ünlülerin insan..
Dursun Çiçek'ten şoke eden 'TSK'da darbeci yapılanma' itirafı!
Gündem

Dursun Çiçek'ten şoke eden 'TSK'da darbeci yapılanma' itirafı! "Örgüt kurup iktidarla mücadele ettik!"

FETÖ'nün sulandırıp manipüle Ergenekon ve Balyoz darbe girişimi davalarının üzerlerinin kapatılmasından yıllar sonra emekli albay CHP'li Dur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23