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Yerel İzleyenler hayrete düşüyor: Bastonlu yaşlı adam tozu dumana kattı
Yerel

İzleyenler hayrete düşüyor: Bastonlu yaşlı adam tozu dumana kattı

Bağcılar’da bir asker eğlencesine katılan yaşlı adamın bastonuyla yaptığı dans adeta gençlere taş çıkarttı. Cep telefonu kamerasına yansıyan yaşlı adamın dans şovu renkli görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 12:25:00 - 2022-08-18 12:26:46

Bağcılar’da bir asker eğlencesine katılan yaşlı adamın bastonuyla yaptığı dans adeta gençlere taş çıkarttı. Cep telefonu kamerasına yansıyan yaşlı adamın dans şovu renkli görüntüler oluşturdu.

Bağcılar’da elindeki poşetle evine doğru giden yaşlı bir adam, sokakta asker eğlencesi yapan gençleri görünce aralarına katıldı. Yaşlı adam elindeki poşeti park halindeki arabanın yanına bırakarak, elindeki bastonla gençlerin dansına eşlik etti. Bastonlu yaşlı adamın sergilediği figürler gençlerden alkış topladı. Yaşlı adam bir süre sonra yere koyduğu poşetini alıp yoluna devam etti. Yaşlı adamın enerjisi gençleri hayrete düşürürken, o anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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Yorumlar

Mustafa

Boşuna dememişler ne varsa eskilerde var yaşa değil başa bakacaksın insan oğlunun ruhu her zaman geçtir

vatandaş rıza

Cübbeli Ahmet hocanın sohbeti aklıma geldi. Gülmekten kendimi alamadım.
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