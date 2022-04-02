İzleyen bir daha izliyor! Sosyal medyayı sallayan zillet animasyonu
Tek hedefleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Biden’ın talimatları doğrultusunda devirmek olan muhalefetin içler acısı halini anlatan yeni bir animasyon yayınlandı.
Sosyal medya bu animasyonu konuşuyor. 6 parti genel başkanlarının aralarında geçen diyaloglara ilişkin hazırlanan animasyonu izleyen bir daha izliyor.
Videonun çoğu yerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan arasında pencereden yapılan diyaloglar yer alıyor.