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Spor İzleyen bir daha izliyor! Sahalarda ender görülen gol
Spor

İzleyen bir daha izliyor! Sahalarda ender görülen gol

Konyaspor U17 kalecisi Musa Gürel, Galatasaray karşısında yeşil sahalarda nadir görülen bir gole imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 11:23:00 - 2023-03-12 11:23:37

U17 Elit A Ligi'nde oynanan Galatasaray-Konyaspor maçında sıra dışı bir gol atıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada konuk ekibin kalecisi Musa Gürel, Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta topu kontrol etti. Daha sonra uzun bir degaj yapan Musa'nın vuruşunda Galatasaray kalecisi önde yakalandı ve top kaleye yönelerek filelerle buluştu.

Konyaspor, kalecisinin bulduğu bu golle skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılı takım kalan dakikalarda beraberliği sağladı ve maç 2-2 sona erdi.

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