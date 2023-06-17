İzleyen bir daha izliyor! Bay Kemal’e uyarlanan Hitler filmi gündem oldu

Seçim sonrası CHP'deki liderlik kavgası büyüyor. Bir yandan da mağlubiyetin faturasının kime kesileceği konusu gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'yı görevden aldıktan sonra çıktığı ilk yayında, suçu 'köylülere' atmıştı.

Kırsalda yeteri kadar etki gösteremediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Biz nerede kaybettik? Bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik. CHP kırsalda yeteri kadar etki gösteremedi. 3 milyonluk fark 1,2,3 tane sandık kurulan yerlerde oluştu. Buralarda daha fazla gidilebilirdi. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış." ifadelerini kullanarak tüm eleştiri oklarını kendi üzerine çekti.

Kırsalda yaşayan seçmeni antidemokratik ilan eden Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Adolf Hitler'in hayatının anlatıldığı bir film kesitine uyarlandı.

Filmde Hitler'in savaşı neden kaybettiklerini komutanlarına sorduğu sahnenin kullanıldığı videoda, CHP'deki 'seçimi neden kaybettik' tartışmasına yer veriliyor.

EsquirePasha adlı Twitter kullanıcısının hazırladığı eğlenceli videoda 'köylülerin TRT izleyip CHP'ye oy vermediği için seçimin kaybedildiği' bilgisi dikkat çekiyor.

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