  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dolar 24 liraya dayanırken elinde doları olan dikkat: Dünya Konseyi rakam verdi: 100 dolar düşse bile!

İmamoğlu’ndan flaş hamle! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Arkeolog Türkiye'ye duyurdu: Su altı arkeoloji haritası özel proje bu olacak, önlem alın! Şu ana kadar yapılmadı

Ahmet Hakan, "Yazık" diyerek duyurdu! Ağzımız bir karış açık şekilde izledik! Bu bir itibar harakirisidir

MİT, Osman Nuri Ocaklı’yı etkisiz hale getirdi

‘Doları apar topar elinizden çıkarın’ diyen Necmettin Batırel duyurdu! 5 gün sonra bu olacak, vaziyet alın

ABD’li oyun şirketi bunu da yaptı: İlkokul çocuklarına LGBT propagandası

Ankara'da MKE fabrikasındaki patlamada yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Tahminleri tutan en ünlü uzman isim gram altının göreceği Seviyeyi açıkladı! Sıra ons altında, rekor geliyor

Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar
Sosyal Medya İzleyen bir daha izliyor! Bay Kemal’e uyarlanan Hitler filmi gündem oldu
Sosyal Medya

İzleyen bir daha izliyor! Bay Kemal’e uyarlanan Hitler filmi gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-17 14:24:00 -

Seçimden büyük hezimetle ayrılan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleri, Hitler filmine uyarlandı.

Seçim sonrası CHP'deki liderlik kavgası büyüyor. Bir yandan da mağlubiyetin faturasının kime kesileceği konusu gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'yı görevden aldıktan sonra çıktığı ilk yayında, suçu 'köylülere' atmıştı.

Kırsalda yeteri kadar etki gösteremediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Biz nerede kaybettik? Bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik. CHP kırsalda yeteri kadar etki gösteremedi. 3 milyonluk fark 1,2,3 tane sandık kurulan yerlerde oluştu. Buralarda daha fazla gidilebilirdi. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış." ifadelerini kullanarak tüm eleştiri oklarını kendi üzerine çekti.

Kırsalda yaşayan seçmeni antidemokratik ilan eden Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Adolf Hitler'in hayatının anlatıldığı bir film kesitine uyarlandı.

Filmde Hitler'in savaşı neden kaybettiklerini komutanlarına sorduğu sahnenin kullanıldığı videoda, CHP'deki 'seçimi neden kaybettik' tartışmasına yer veriliyor.

EsquirePasha adlı Twitter kullanıcısının hazırladığı eğlenceli videoda 'köylülerin TRT izleyip CHP'ye oy vermediği için seçimin kaybedildiği' bilgisi dikkat çekiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu’na iki turda da oy vermedim!
Kılıçdaroğlu’na iki turda da oy vermedim!

Gündem

Kılıçdaroğlu’na iki turda da oy vermedim!

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bunu demiş! Şok yerel seçim itirafı
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bunu demiş! Şok yerel seçim itirafı

Medya

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bunu demiş! Şok yerel seçim itirafı

Tüm Türkiye şokta! İmamoğlu seçimlerde Kılıçdaroğlu’na oy vermedi?
Tüm Türkiye şokta! İmamoğlu seçimlerde Kılıçdaroğlu’na oy vermedi?

Medya

Tüm Türkiye şokta! İmamoğlu seçimlerde Kılıçdaroğlu’na oy vermedi?

CHP alay konusu oldu... Ya giden paralar? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rifkin, Türkiye'ye uğramadan altı ayda kasasını doldurdu
CHP alay konusu oldu... Ya giden paralar? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rifkin, Türkiye'ye uğramadan altı ayda kasasını doldurdu

Gündem

CHP alay konusu oldu... Ya giden paralar? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rifkin, Türkiye'ye uğramadan altı ayda kasasını doldurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23