İzlerken mest olacaksınız! Fransız kanalında gerçekleri böyle haykırdı

Fransız Arte kanalının "28 dakika" programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, HDP-PKK arasındaki kirli ilişkiyi anlattı. HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili gerekçeleri sıralayan Sirene'nin sözleri büyük takdir toplarken, söz konusu yayını yapan Arte kanalı ise sosyal medyada terör yandaşları tarafından linç edildi.

İşte Öznur Küçüker Sirene'nin büyük takdir toplayan o sözleri:

Aslında Türkiye'nin iç dinamiklerini anlamakta gerçekten bir sorun var. HDP, 1984 yılından bu yana 40 binden fazla kişiyi öldüren terör örgütü PKK ile bağlantıları kanıtlanmış bir partidir. Bunu ben söylemiyorum. Yargıtay'ın sunduğu 609 sayfalık, mutlaka okunması gereken ve tek tek HDP/PKK ilişkisini gözler önüne seren bir iddianame mevcut.

Sadece bir örnek. HDP'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş, bir miting esnasında açıkça şuanda İmralı'da hapishanede olan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini söyledi.

"Bu kabul edilemez"

"DEAŞ liderinin heykelini dikeceğiz" diyen bir Fransız parti başkanı düşünebiliyor musunuz? Bu kabul edilemez.

"Yabancı basın Diyarbakır annelerini görmüyor"

Aynı şekilde yabancı basının hiç ele almadığı bir mesele var. Diyarbakır annelerinin durumu. Bu anneler 2019 yılından beri Diyarbakır'daki HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyorlar. Bu anneler evlatlarının HDP tarafından kandırılıp, PKK kamplarına gönderildiğini söylüyorlar.

İşte bütün bu kanıtlar, HDP'nin PKK ile ilişkilerini gün yüzüne çıkarıyor. HDP'nin PKK ile ilişkisi olduğunu, sadece iktidar partisinden değil, muhalefetten de halkın çoğunluğu düşünüyor.